فخري الفقي: استقرار الأسعار من أهم نتائج الاصلاح الاقتصادي
الأحد 12/مايو/2019 - 05:52 م
رقية جمال
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أكد الدكتور فخري الفقي، المستشار الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في معالجة أكثر من 90% من الاختلالات المالية، موضحًا أن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى مستويات غير مسبوقة.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في خفض معدل التضخم بشكل كبير، مشددًا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو الأفضل عالميًا.
وتابع المستشار الأسبق بصندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز قدرة البنية الأساسية، فضلًا عن أن استقرار الأسعار من أهم نتائج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في خفض معدل التضخم بشكل كبير، مشددًا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو الأفضل عالميًا.
وتابع المستشار الأسبق بصندوق النقد الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تعزيز قدرة البنية الأساسية، فضلًا عن أن استقرار الأسعار من أهم نتائج الإصلاح الاقتصادي.
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