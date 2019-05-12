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عاجل.. مانشستر سيتي يكتسح برايتون برباعية ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي

الأحد 12/مايو/2019 - 05:44 م
عاجل.. مانشستر سيتي يكتسح برايتون برباعية ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
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أحمد عصام
 
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توج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019، وذلك عقب فوزه على فريق برايتون بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثون من البريميرليج.

 

 

وأحرز جلين موراي هدف برايتون الأول في الدقيقة 27 من الشوط الأول، قبل أن يتعادل سيرجو أجويرو في الدقيقة 28 وبعد هدف برايتون بدقيقة واحدة، وتقدم لابورت للسيتي في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

 

 

وسجل رياض محرز هدف مانشستر سيتي الثالث في الدقيقة 63 من الشوط الثاني، وعزز جوندوجان النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 71 من المباراة.

 

 

وأنهى مانشستر سيتي الموسم الحالي في صدارة الترتيب برصيد 98 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني.

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