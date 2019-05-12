ماني يقود ليفربول للفوز على ولفرهامبتون بثنائية في ليلة حسرة خسارة البريمير ليج
الأحد 12/مايو/2019 - 05:47 م
أحمد عصام
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فاز فريق ليفربول
المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، ضد فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدفين
مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة
الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ساديو ماني
الهدف الأول في الدقيقة 18 من الشوط الأول، وعزز السنغالي النتيجة بالهدف الثاني في
الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني والمباراة.
وانهى ليفربول
الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 97 نقطة، بينما
توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج بعد احتلاله الصدارة برصيد 98 نقطة.
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