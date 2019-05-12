عاجل.. رد فعل غريب من محمد صلاح على هدف ساديو ماني (فيديو)
الأحد 12/مايو/2019 - 05:31 م
الفجر الرياضي
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سجل ساديو ماني نجم ليفربول هدف فريقه الثاني في مرمى برايتون ليتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا ليندب الفرعون المصري حظه لأن الكرة تخطته ووصلت إلى ماني في لقطة الهدف.
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