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عاجل.. رد فعل غريب من محمد صلاح على هدف ساديو ماني (فيديو)

الأحد 12/مايو/2019 - 05:31 م
عاجل.. رد فعل غريب من محمد صلاح على هدف ساديو ماني (فيديو)
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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سجل ساديو ماني نجم ليفربول هدف فريقه الثاني في مرمى برايتون ليتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا ليندب الفرعون المصري حظه لأن الكرة تخطته ووصلت إلى ماني في لقطة الهدف.





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