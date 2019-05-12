محافظ الدقهلية: نجاح 100 مليون صحة يعود إلى الاهتمام الكبير للرئيس السيسي بها

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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم الاحتفال الذي أقامته مديرية الصحة بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة لتكريم القائمين على مبادرة 100مليون صحة بالدقهلية بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظات.



وأكد شاروبيم أن نجاح مبادرة 100 مليون صحة يعود إلى الاهتمام الرئاسي الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المبادرة الغير مسبوقة والتي كانت في اولي اهتماماته والتي تم الكشف فيها علي 50 مليون مواطن مصري في جميع انحاء مصر،وقدم محافظ الدقهلية الشكر لجميع الفرق المشاركة في حملة 100 مليون صحة والتي استمرت علي مدار شهرين وشارك فيها 1800 فريق.



وقال محافظ الدقهلية إن اصحاب الفضل الكبير في نجاح تلك المبادرة هم أعضاء الحملة من اطباء وتمريض في جميع التخصصات الذين انتشروا في ربوع المحافظة وبذلوا جهدا غير مسبوق لنجاح تلك المبادرة وهم الجنود المجندة التي عملت ليلا ونهارا للوصول الي كل مواطن في كل مكان في المحافظة ولم يتوانوا للحظة حتي حققوا هذا النجاح الغير مسبوق الذي تصدرت فيه الدقهلية المركز الأول على جميع محافظات مصر.



ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أن نسبة الإصابة بفيروس سي لم تتعدي 8، % فقط وأن أكثر من 120 ألف مواطن تسلموا العلاج بالمجان من الدولة،وأنه لولا الدعم المستمر من الدكتور شاروبيم ما كنا حققنا ما حققناه.



وفي نهاية الاحتفال وجه محافظ الدقهلية الشكر لكل رجال الصحافة والإعلام علي الجهد المتميز الذي حققوه في المبادرة وكان لهم الفضل في إبراز هذا النجاح وبسببه خرجت الدقهلية امام الجميع بصورة مضيئة ومشرفة.



شهد الاحتفال المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر دنيا رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة والعقيد احمد صلاح الدين المستشار العسكري للمحافظة.