محافظ القليوبية: إنشاء عدد من المحطات الوسيطة لجمع القمامة في برنامج زمني لعدم تراكمها (صور)
الأحد 12/مايو/2019 - 05:32 م
محمد نبيل
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اكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، ان الهيئة العربية للتصنيع تقوم بتفيذ التصميمات والإشراف على التنفيذ والأعمال اللازمة لانشاء وتجهيز عدد من المحطات الوسيطة لجمع القمامة من أعمال بنية أساسية وشراء المعدات اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال، وذلك خلال برنامج زمني محدد لضمان عدم تراكم المخلفات بعد رفعها ووجود محطة وسيطة لتجميع المخلفات مما سيساهم في التخلص من صورة التراكمات العشوائية للمخلفات، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتفعيل منظومة عمل إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الشريكة.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفدا من الهيئة العربية للتصنيع اوجه التعاون المشترك لانشاء وتجهيز عدد من المحطات الوسيطة لجمع القمامه في إطار جهود المحافظة للقضاء علي مشكله القمامة وتفعيل منظومة محكمة تضمن عدم وجود اي تراكمات بالشوارع.
جدير بالذكر ان محافظة القليوبية انتهت من انشاء ثلات محطات وسيطة بمدن طوخ والخصوص وشبرا الخيمة حيث طلب المحافظ التعاون مع الهيئة في امداد المحطات بالمعدات اللازمة لتشغيلها.
ومن جانبهم اكد وفد الهئة العربية للتصنيع ان مشاركة الهيئة في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات يأتي في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالدولة والاهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات وذلك من خلال توفير المعدات ووسائل النقل والمشاركة في إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة.
جاء الاجتماع بحضور إيمان ريان نائب المحافظ واسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري والعشوائيات ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفدا من الهيئة العربية للتصنيع اوجه التعاون المشترك لانشاء وتجهيز عدد من المحطات الوسيطة لجمع القمامه في إطار جهود المحافظة للقضاء علي مشكله القمامة وتفعيل منظومة محكمة تضمن عدم وجود اي تراكمات بالشوارع.
جدير بالذكر ان محافظة القليوبية انتهت من انشاء ثلات محطات وسيطة بمدن طوخ والخصوص وشبرا الخيمة حيث طلب المحافظ التعاون مع الهيئة في امداد المحطات بالمعدات اللازمة لتشغيلها.
ومن جانبهم اكد وفد الهئة العربية للتصنيع ان مشاركة الهيئة في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات يأتي في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالدولة والاهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات وذلك من خلال توفير المعدات ووسائل النقل والمشاركة في إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة.
جاء الاجتماع بحضور إيمان ريان نائب المحافظ واسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري والعشوائيات ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى.
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