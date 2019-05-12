لايف Barcelona .. مباراة (برشلونة وخيتافي بث مباشر 12-5-2019 يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي BARCELONA

يستقبل برشلونة حامل لقب الدوري الاسباني ضيفه فريق نادي خيتافي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الليجا.

برشلونة قد حسم لقب الدوري قبل جولتين وهو الذي يتوفر على 83 نقطه في رصيده في المقابل يحتل فريق نادي خيتافي المركز الرابع برصيد 55 نقطة ويطمح إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان ظهوره في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويدخل البلوجرانا المباراة بدوافع إنتقامية من أجل مصالحة الجمهور بعد الفضيحة التي عاد بها الفريق من ملعب أنفيلد بالخسارة من ليفربول بأربعة أهداف مقابل لا شيء ودع على أثرها دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتنقل على قانة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي خوسي لويس جونزاليس جونزاليس.