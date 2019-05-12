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مفتي الجمهورية: جميع الأحكام الشرعية في صالح الإنسان وبنائه

الأحد 12/مايو/2019 - 05:31 م
مفتي الجمهورية: جميع الأحكام الشرعية في صالح الإنسان وبنائه
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رقية جمال
 
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أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الإنسان يبني في شهر رمضان، مشددًا على أن بناء الإنسان هو محور الإسلام وأساس الدعوة والتكاليف الشرعية، فالثابت في الخطاب الدعوي أن الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان، فلو لم يكن هناك مكلف لم يكن هناك تكليف.

وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، أن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بعمارة الأرض، ولابد أن يكون على قدر التكليف، وأن يتم بناءه بناء صحيح، مشددًا على أن جميع الاحكام الشرعية في صالح الإنسان وتكريمه وبناءه جسديًا وروحيًا ودينيًا وعلميًا، وفي جميع المجالات، لبناء إنسان قائد في هذا الكون فيقود نفسه للرشاد والصلاح ويقود غيره لهذه الأمور.

وتابع، أن بناء الإنسان يتمحور حول الجانب الداخلي، والرقابة الذاتية فيما هو حلال وحرام تنبع من داخل الإنسان، وإذا لم نحسن تنمية الجانب الداخلي وصياغة الإنسان في هذا النحو سنحتاج لعسكري خلف كل مواطن لمراقبته، بينما إذا ربينا هذا الجانب لن نحتاج لرقابة خارجية.

وأكد، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- مكث 15 عام في مكة المكرمة يبني الإنسان، وهذا الإنسان كان فيه غلظة وجفاء وبداوة ولكن مع صياغة الإنسان من خلال التكاليف الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم وجدنا قلوب رقيقة يخرج منها النور، مؤكدًا أن عثمان بن عفان صنع صناعة ثقيله لكونه كان يري بنور الله.
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