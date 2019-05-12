تونس تنهزم أمام إيطاليا في كأس العالم لسلاح السيف الحاد

إنهزم المنتخب التونسي للمبارزة سيدات، أمام نظيره الإيطالي 38-45 صباح اليوم الأحد 12 ماي 2019 بقصر الرياضة بالمنزه.





وقد جاءت هزيمة تونس في المبارزة سيدات، في الجدول 16 من منافسات الفرق من دورة تونس ضمن مسار كأس العالم في اختصاص سلاح السيف الحاد (سابر).





وكان المنتخب التونسي، الذي يتألف من كل من عزة بسباس واميرة بن شعبان وخديجة الشامخي وياسمين دغفوس، فاز في الجدول 32 على نظيره الكندي بنتيجة 45-43.