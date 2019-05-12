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طبيب الزمالك يحصل على "دكتوراة" جراحة العظام

الأحد 12/مايو/2019 - 04:45 م
طبيب الزمالك يحصل على دكتوراة جراحة العظام
محمد أسامة
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أحمد الهواري
 
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حصل محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على درجة الدكتوراة في جراحة العظام. 

وقام أسامه اليوم الأحد بمناقشة رسالة الدكتوراة والتي جاءت بعنوان "استعمال مفصل ذو الحلقة المزدوجة في عمليات تغيير مفصل الفخد"، وذلك تحت إشراف نخبة من أساتذة العظام بكلية الطب جامعة القاهرة، وكذلك الأكاديمية الطبية العسكرية.
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