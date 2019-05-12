نشرة أخبار السادسة.. البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها رئيس السكة الحديد يتفقد مواقع العمل بمنطقتي وسط وشرق الدلتا بخط بنها ميت غمر، البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%.

'مفوضي الدولة' تؤيد قرار الأعلى للإعلام بوقف برنامج الزمالك اليوم

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرًا قضائيًا في الطعن المُقام من رئيس نادي الزمالك ضد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بقبول الدعويين رقمي 38408 و38902 شكلًا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.

ماكرون يلتقي 3 رهائن بعد تحريرهم في بوركينا فاسو

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرهينتين اللذين حررتهما القوات الخاصة الفرنسية في شمال بوركينا فاسو الأسبوع الماضي، في قاعدة فيلاكوبلاي الجوية أمس السبت.

إصابة 10 على الأقل إثر إطلاق نار على مقهى في تركيا

أُصيب ما يصل إلى 10 اشخاص بعد أن فتح رجل النار على مقهى فى مدينة قونيا بوسط تركيا، وفقا لما ذكرته قناة "إن تي في"، اليوم الاحد.

البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 % اعتبارا من 1/7/2019 في مجموعه وتم إرجاء الموافقة النهائية على القانون لجلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

رئيس السكة الحديد يتفقد مواقع العمل بمنطقتي وسط وشرق الدلتا بخط بنها ميت غمر

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم، مواقع العمل بخط بنها ميت غمر الزقازيق مستقلا الموتور الخاص بالمرور في المسافة من محطة بنها حتى محطة زفتى ثم مرورا من محطة ميت غمر حتى محطة الزقازيق في نطاق منطقتى وسط وشرق الدلتا، تفقد فيها عدد من المحطات والمزلقانات والبلوكات بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة السكك.