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اليوم.. منتخب تونس للتايكواندو يتحول إلى مانشستر للمشاركة في بطولة العالم

الأحد 12/مايو/2019 - 04:41 م
اليوم.. منتخب تونس للتايكواندو يتحول إلى مانشستر للمشاركة في بطولة العالم
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مروى الجلاصي
 
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شدّ المنتخب التونسي للتايكواندو اليوم الأحد 12 ماي 2019، الرحال إلى مدينة مانشستر التي تحتضن بطولة العالم من 15 إلى 19 ماي الجاري.

وكان منتخب تونس قد أجرى عديد التربصات استعدادا لبطولة العالم، إضافة إلى المشاركة في أكثر من دورة بقيادة المدرب 'كربان بڨدائف'، صحبة مساعده سيف الدين الطرابلسي.

ويذكر بأن وفد المنتخب التونسي، يتكون من اللاعبين الآتي ذكرهم:

فراس القطوسي (-74 كغ)
هادي النفاتي (-58 كغ)
محمد خليل الجندوبي (-54 كغ)
فادية الفرحاني (-46 كغ)
رحمة بن علي (-53 كغ)
إكرام الظاهري (-49 كغ)
أماني العيوني (-62 كغ)
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