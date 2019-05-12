جاتوزو: بإمكاننا الصعود لدوري أبطال أوروبا



وقال جاتوزو في تصريحات نقلتها صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية: "نأسف على النقاط المفقودة في الماضي ولكن لا يمكننا التوقف عن الإيمان ف ي الوقت الحالي بإمكانية صعودنا إلى الأبطال".



وأضاف: "فيورنتينا دائمًا ما يخلق مشاكل للخصم بسبب سرعة اللاعبين في الهجوم وفي الشوط الثاني توقفنا عن المرواغات وكنا مهددين ولكن اللاعبون لم يخذلوني كما حدث في الماضي".



وتابا: "مازال هناك 6 نقا ط وعلينا أن نحصدهم كلهم ويمكننا اللعب، منذ يناير الماضي وحتى قبل 20 يومًا، كنا في أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا".





وأردف قائلا : "لدي الكثير من المزايا والعيوب ولكنني لا أحمل الضغينة، أهم شيء هو ميلان وليس جاتوزو، من لا يحترم مجموعة اللاعبين والمدرب فهو يخسر الكثير".



واختتم جاتوزو تصريحاته قائلاً : "بياتيك كان من الممكن أن يسجل في مناسبتين ولكن إذا فزنا ولم يسجل فأنا لا أهتم كثيرًا بمسألة غيابه عن التهديف".

أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان الإيطالي عن قدرة فريقه على الصعود إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وذلك عقب الفوز على فيورنتينا بهدف نظيف في في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي ليرتفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الخامس في جدول الدوري وبفارق 3 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث.