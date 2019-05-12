هدف مانشستر سيتي الثاني يطعن أحلام ليفربول (فيديو)
الأحد 12/مايو/2019 - 04:41 م
الفجر الرياضي
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سجل لابورت مدافع مانشستر سيتي هدف فريقه الثاني في مرمى برايتون ليطعن أي أحلام لليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي.
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