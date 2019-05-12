التعاون السعودي يعلن انتهاء الرويلي من عملية الرباط الصليبي
الأحد 12/مايو/2019 - 04:41 م
أحمد علي
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أعلن نادي التعاون السعودي على صفحته الرسمية عبر تويتر ، انتهاء اللاعب حمدان الرويلي ظهير أيمن الفريق من إجراء عملية الرباط الصليبي على يد الطبيب "سالم الزهراني" .
وكان الجهاز الطبي لفريق التعاون قد أعلن من قبل تعرض الرويلي إلى الإصابة بالرباط الصليبي على مستوى الركبة، بعد سقوطه مصابا في مباراة الفريق في الجولة قبل الأخيرة أمام الهلال .
وأنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع رسمياً مع لاعب نادي العروبة حمدان الرويلي 23 عام في مطلع يوليو 2018، لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين”.
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