التعاون السعودي يعلن انتهاء الرويلي من عملية الرباط الصليبي

أعلن نادي التعاون السعودي على صفحته الرسمية عبر تويتر ، انتهاء اللاعب حمدان الرويلي ظهير أيمن الفريق من إجراء عملية الرباط الصليبي على يد الطبيب "سالم الزهراني" .





وكان الجهاز الطبي لفريق التعاون قد أعلن من قبل تعرض الرويلي إلى الإصابة بالرباط الصليبي على مستوى الركبة، بعد سقوطه مصابا في مباراة الفريق في الجولة قبل الأخيرة أمام الهلال .



