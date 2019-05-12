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التعاون السعودي يعلن انتهاء الرويلي من عملية الرباط الصليبي

الأحد 12/مايو/2019 - 04:41 م
التعاون السعودي يعلن انتهاء الرويلي من عملية الرباط الصليبي
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أحمد علي
 
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أعلن نادي التعاون السعودي على صفحته الرسمية عبر تويتر ، انتهاء اللاعب حمدان الرويلي ظهير أيمن الفريق من إجراء عملية الرباط الصليبي على يد الطبيب "سالم الزهراني" .


وكان الجهاز الطبي لفريق التعاون قد أعلن من قبل تعرض الرويلي إلى الإصابة بالرباط الصليبي على مستوى الركبة، بعد سقوطه مصابا في مباراة الفريق في الجولة قبل الأخيرة أمام الهلال .


وأنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع رسمياً مع لاعب نادي العروبة حمدان الرويلي 23 عام في مطلع يوليو 2018، لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين”.

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