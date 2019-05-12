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عاجل.. تحطم طائرة على طريق سريع في بريطانيا

الأحد 12/مايو/2019 - 04:38 م
عاجل.. تحطم طائرة على طريق سريع في بريطانيا
ارشيفية
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وكالات
 
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تحطمت طائرة صغيرة في بريطانيا بعد هبوط اضطراري على طريق مخصص للسيارات، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من الركاب.

وبحسب ما نقلت صحيفة "تلجراف"، فإن الطائرة أثارت حالة من الهلع على طريق في ويلز

بعدما تصاعد منها الدخان، وأربكت حركة السيارات.

ونجم الحادث عن اصطدام الطائرة بـ"الكابلات" الكهربائية الموجودة فوق الطريق، أثناء الهبوط المفاجئ، ولم يصب الركاب الثلاثة بجروح تهدد حياتهم.

وقال مصدر من الشرطة إن الطائرة قريبة من طراز "إي 40"، وأوضح أن السلطات تلقت اتصالا بشأن الحادث حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأظهرت صور جرى تداولها على المنصات الاجتماعية طابورا من السيارات المتوفقة في الطريق، بينما خرج السائقون لمشاهدة حادث الطائرة المفاجئ.
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