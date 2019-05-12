الفجر الرياضي ينفرد بتشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي بنها

أستقر نادي بنها الرياضي برئاسة أحمد برهومة، المشارك في دوري القسم الثالث، علي تشكيل الجهاز الفني الجديد استعدادا للموسم المقبل، وكان باسم عبدالستار المدير الفني السابق تقدم بإستقالته عقب نهاية الموسم الماضي.

وأنفرد الفجر الرياضي بتشكيل الجهاز الجديد وجاء كالتالي:-

محمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، وأحمد عبدالرؤوف مدرب عام، وسامح البربري مدربا لحراس المرمي، ومحمد مصطفي وسامح عبدالسلام إداريين، ومحمد عاطف طبيب الفريق، ومحمد جودة علاج طبيعي.





وعلم الفجر الرياضي من مصادر خاصة بأن الفريق نجح في عقد صفقته الأولي 'عبدالرحمن أوفا' لمدة 3 مواسم، ويسعي لإتمام أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة علي الصعود الموسم المقبل.





وكان قد أنهي بنها الموسم الماضي في المركز الثاني خلف مالية كفر الزيات الصاعد حديثا لدوري الممتاز ب.