المؤسسات التربوية بتطاوين تؤمّن دروس تدارك مجانية

فتحت بعض المؤسسات التربوية بتطاوين أبوابها الأسبوع الأول من شهر رمضان المتزامن مع عطلة نصف الثلاثي الثالث، لاستقبال تلاميذ من مختلف الأقسام في إطار حملة تلقائية و تطوعية جهوية لتحسين النتائج المدرسية بالجهة إستعدادا للإمتحانات النهائية.





وتأتي هذه الحملة، التي تشرف عليها المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين و الجمعية التربوية، بسبب ضعف النتائج الدراسية على مستوى الولاية التي تذيّلت الترتيب الوطني.



