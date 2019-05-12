المؤسسات التربوية بتطاوين تؤمّن دروس تدارك مجانية
الأحد 12/مايو/2019 - 04:32 م
مروى الجلاصي
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فتحت بعض المؤسسات التربوية بتطاوين أبوابها الأسبوع الأول من شهر رمضان المتزامن مع عطلة نصف الثلاثي الثالث، لاستقبال تلاميذ من مختلف الأقسام في إطار حملة تلقائية و تطوعية جهوية لتحسين النتائج المدرسية بالجهة إستعدادا للإمتحانات النهائية.
وتأتي هذه الحملة، التي تشرف عليها المندوبية الجهوية للتربية بتطاوين و الجمعية التربوية، بسبب ضعف النتائج الدراسية على مستوى الولاية التي تذيّلت الترتيب الوطني.
وتطوّع العديد من مربي الجهة لتأمين دروس في مختلف المواد، يحضرها عدد هام من التلاميذ من مختلف مناطق تطاوين، لتلقى هذه المبادرة استحسان أهالي الجهة.
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