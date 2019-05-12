السكة الحديد يتعاقد مع مصطفى عرفات من نجمة سيناء
الأحد 12/مايو/2019 - 04:36 م
رأفت أمين
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نجح مجلس إدارة نادى السكة الحديد بقيادة محمد عيد ونبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على الفريق في التعاقد مع مصطفي عرفات لاعب فريق نجمة سيناء، والذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن.
حضر اللاعب لمقر النادي اليوم وجمعته جلسة مع مجلس الإدارة، انتهت بتوقيعه علي الإنضمام لصفوف الفريق، وحضر التوقيع جمعة مشهور المدير الفني وكمال اليمنى المدرب العام ومحمد جمال المدير الإداري
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