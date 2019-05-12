السكة الحديد يتعاقد مع مصطفى عرفات من نجمة سيناء

نجح مجلس إدارة نادى السكة الحديد بقيادة محمد عيد ونبيل كمال أمين الصندوق ومحمد نافع المشرف على الفريق في التعاقد مع مصطفي عرفات لاعب فريق نجمة سيناء، والذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن.



