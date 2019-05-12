حارس برشلونة يرحل إلى بنفيكا
الأحد 12/مايو/2019 - 04:36 م
ريهام عبدالمحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الهولندي جاسبر سيلسين حارس مرمي برشلونة سيرحل عن صفوف الفريق الكتالوني مساء اليوم عقب مواجهة خيتافي على ملعب الكامب نو ضمن مباريات الأسبوع السابع والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.
وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن سيلسين أصبح قريبًا من الرحيل عن برشلونة والانضمام لبنفيكا البرتغالي بعد توصله لاتفاق مع النادي البرتغالي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لقاء اليوم للحارس سيلسين قد يكون الأخير على ملعب الكامب نو ضد خيتافي من أجل البحث عن فرصة جديدة للمشاركة بشكل أساسي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة توصل لاتفاق مع سواريس دي أوليفيرا المدير العام لبنفيكا بشأن سيلسين.
وكشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن سيلسين أصبح قريبًا من الرحيل عن برشلونة والانضمام لبنفيكا البرتغالي بعد توصله لاتفاق مع النادي البرتغالي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لقاء اليوم للحارس سيلسين قد يكون الأخير على ملعب الكامب نو ضد خيتافي من أجل البحث عن فرصة جديدة للمشاركة بشكل أساسي.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة توصل لاتفاق مع سواريس دي أوليفيرا المدير العام لبنفيكا بشأن سيلسين.
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