عاجل.. أنباء عن وقوع انفجار ضخم غرب كابول
الأحد 12/مايو/2019 - 04:35 م
وكالات
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أفادت تقارير اليوم الاحد، بوقوع انفجار عند طريق دار الامان في غرب مدينة كابول بأفغانستان.
وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" نقلا عن شهود عيان في المنطقة القول، إن قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في سيارة من نوع "فورد رينجر"، انفجرت في منطقة "جاي ريس".
وتظهر الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، سيارة من نوع "فورد رينجر" تشتعل بها النيران.
ولم ترد تقارير بشأن الخسائر المحتمل أن تكون قد نجمت عن الانفجار.
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