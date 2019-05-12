وزير بريطانى: الغاضبون من "البريكست" سيسقطون اليمين البريطانى فى الانتخابات الأوروبية

قال وزير التعليم البريطاني اليوم الأحد، إن الانتخابات الأوروبية ستكون صعبة على المحافظين الحاكمين في بريطانيا، بعد أن تراجع الحزب إلى المركز الرابع في استطلاع للرأي وحصل حزب جديد لـ"البريكست"- خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- على المركز الأول.





وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من تصويت بريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي، أصبحت عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غارقة في الفوضى بسبب عجز رئيسة الوزراء تيريزا ماي، حتى الآن عن التوصل إلى اتفاق من خلال البرلمان مما أثار غضب الناخبين.





ولدى تعثر المحادثات بين الحكومة وحزب العمال المعارض لمحاولة إنهاء الجمود داخل البرلمان، فإن إجراء انتخابات للبرلمان الأوروبي في 23 مايو سيوفر فرصة جديدة للناخبين لإظهار سخطهم.





ومن المقرر أن يعاقب كل من الحزبين الرئيسيين في بريطانيا، اللذين ينقسمان بشدة حول كيفية مغادرة الاتحاد الأوروبي، من قبل البريطانيين المحبطين، حيث خسر المحافظون أصواتهم لصالح "البريكست" الجديد، بقيادة نايجل فاراج الناشط المخضرم.





وقال وزير التعليم داميان هندس، لشبكة "بي بي سي": "هذه انتخابات صعبة بالنسبة لنا.. لأنه بالنسبة لبعض الناس، هذه هي الفرصة النهائية للتصويت الاحتجاجي".