الصحفيين: مقاطعة مباريات الزمالك مطروحة وليتحمل مجلس إدارته العواقب

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أعلن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ومجلس النقابة، ما تعرض له عدد من المصورين الصحفيين من منعهم من ممارسة عملهم في تغطية مباراة نادي الزمالك ونادي وادي دجلة، يوم الخميس الموافق 9 مايو 2019، بقرار تعسفي من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.





وقال المجلس في بيان له، إنه عقب هذه الواقعة المؤسفة تلقى مذكرة من هيئة مكتب شعبة المصورين، يطالبون فيها باتخاذ قرار نقابي يُلزم الزملاء المصورين بمقاطعة تغطية مباريات نادي الزمالك في الدوري المصري احتجاجًا على هذا المنع غير القانوني.





وأضاف أن مجلس النقابة تفه حالة الغضب التي سيطرت على الزملاء بشعبة المصورين، بل وعلى الجماعة الصحفية كلها جراء هذا المنع غير المبرر وغير المسؤول من رئيس نادي الزمالك، موضحًا أنه يجب نفرق بين حق القارئ في متابعة تغطية أخبار ومباريات الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية، وبين حق النقابة في اتخاذ ما تراه من إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث.





وأوضح البيان أن نقيب الصحفيين أجرى اتصالات بمسؤولي نادي الداخلية الذي يستضيف على ملعبه مساء اليوم نادي الزمالك ضمن مباريات الدوري العام؛ حيث أبدى مسؤلو الداخلية ترحيبهم بالزملاء المصورين مؤكدين على تذليل أي عقبات أمام قيامهم بأداء مهمتهم ورسالتهم الإعلامية.





وشدد مجلس النقابة على أنه سيتم مخاطبة اتحاد كرة القدم بصفته المسؤول الأول عن المسابقات المحلية وكذلك السلطات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار التجاوز الذي تم من رئيس نادي الزمالك بمنع الزملاء المصورين من الدخول، وإلا سيضطر مجلس النقابة آسفًا لدعوة أعضاء النقابة لمقاطعة المباريات التي يكون مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولًا عن تنظيمها، تجنبًا لأي مهاترات مع الزملاء في أثناء تأدية عملهم، وأن يتحمل المسؤولون في نادي الزمالك عواقب إهدار حق القارئ وجمهور نادي الزمالك العريق في متابعة أخبار ناديهم.



