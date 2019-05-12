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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر منقولة على قناة بي ان سبورت المفتوحة Agüero

الأحد 12/مايو/2019 - 04:33 م
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بث مباشر منقولة على قناة بي ان سبورت المفتوحة Agüero
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 
معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبرايتون
-  د 30 رأسية رائعة لبرناردو سيلفا لكن حارس برايتون رايان يمسكها ببسالة.

- د 28 برايتون (1) - (1) مانشستر سيتي، أغويرو يرد بقوة بالتعادل بعدما استغل تمريرة ديفيد سيلفا بشكل رائع.

- د 27 برايتون (1) - (0) مانشستر سيتي، موراي برأسه يسجل من أول كرة خطرة على مرمى سيتي.

- د 23 الجزائري رياض محرز يرسل كرة عرضية خطرة للغاية لكن الحارس الأسترالي لبرايتون ماثيو رايان يبطل مفعولها.

- بعد مرور 20 دقيقة، برايتون لا يتكتل في الخلف ما يسمع بشيء من التوازن في المباراة، لكن أداء سيتي متوتر لا شك ولا فرص خطيرة حتى الآن.



- د 9 الإيراني علي رضا جهانبخش يهدد مرمى إيدرسون بشكل جدي بتسديدة قوية انحرفت عن هدفها.

- د 5 بداية هجومية من مانشستر سيتي واختراق رائع لبرناردو سيلفا لكن دفاع برايتون مع حارسه ينجحان في أول اختبار.



مباراة مانشستر سيتي وبرايتون - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS   مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

وستبدأ المباراة الأحد في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة HD2 بتعليق الزميل حفيظ الدراجي.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.
 
وستبث مباراة مانشستر سيتي وبرايتون تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.
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