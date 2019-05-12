الغنوشي: "الشبهات تحوم حول قطاع استطلاعات الرأي في تونس"

قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بأن نتائج سبر الآراء باتت مفضوحة في ظل تضاربها من شهر إلى آخر، حسب قوله.





واعتبر الغنوشي في تصريح لموزاييك اليوم الأحد 12 ماي 2019، أن قطاع استطلاعات الرأي في تونس لم يتطور بالمستوى المطلوب، في ظل ما وصفه بوجود شبهات كثيرة تحوم حوله.





وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن نتائج البارومتر السياسي لمؤسسة أمرود كنسلتينغ لشهر ماي 2019، (أجري الإستطلاع في الفترة التي تتراوح من 27 إلى 30 أفريل 2019)، قد أظهرت تصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد لنوايا التصويت في الإنتخابات الرئاسية بنسبة 9.8 بالمائة.