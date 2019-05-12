ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الغنوشي: "الشبهات تحوم حول قطاع استطلاعات الرأي في تونس"

الأحد 12/مايو/2019 - 04:27 م
الغنوشي: الشبهات تحوم حول قطاع استطلاعات الرأي في تونس
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بأن نتائج سبر الآراء باتت مفضوحة في ظل تضاربها من شهر إلى آخر، حسب قوله.

واعتبر الغنوشي في تصريح لموزاييك اليوم الأحد 12 ماي 2019، أن قطاع استطلاعات الرأي في تونس لم يتطور بالمستوى المطلوب، في ظل ما وصفه بوجود شبهات كثيرة تحوم حوله.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن نتائج البارومتر السياسي لمؤسسة أمرود كنسلتينغ  لشهر ماي 2019، (أجري الإستطلاع في الفترة التي تتراوح من 27 إلى 30 أفريل 2019)، قد أظهرت تصدر رئيس الحكومة يوسف الشاهد لنوايا التصويت في الإنتخابات الرئاسية بنسبة 9.8 بالمائة.

وأبرزت النتائج التي تصدرها الشاهد، أنه يليه نبيل القروي صاحب قناة نسمة الخاصة بنسبة 8.1 بالمائة، ثم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ثالثا بنسبة 7.5 بالمائة.

في حين حلّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في المرتبة 14 بنسبة 0.8 بالمائة لكل منهما.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
0
x
16:00
0
تشيلسي
ليفربول
1
x
16:00
0
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
0
x
16:00
1
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
1
x
16:00
0
إيفرتون
بيرنلي
0
x
16:00
0
آرسنال
برايتون
1
x
16:00
2
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية