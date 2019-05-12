ديلى ميل: زعيم داعش مختبيء فى أفغانستان

زعم خبير أمني أن عيم داعش- أكثر المطلوبين في العالم موجود في منطقة نائية من شرق أفغانستان، بعد التعرف على وجوده في أحد المواقع الأربعة ، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الأحد.









وتم تضييق موقع زعيم داعش أبو بكر البغدادي إلى أربعة مواقع فقط بعد أن أصدرت الجماعة الإرهابية شريط فيديو دعائي يعرضه للمرة الأولى منذ خمس سنوات.





ويعتقد زيد حميد، العضو المؤسس لمركز أبحاث "براس تاكس"، أنّ البغدادى فر من مخبأه سواء في سوريا أو العراق- كلاهما من معاقل داعش السابقة- وقد يكون بالفعل في أفغانستان، مشيراً إلى ديكور الغرفة التي كان يجلس فيها الإرهابي فى أحدث شريط فيديو تم التقاطه لزعيم داعش البغدادي، وقال :"لاحظ أسلوب الفراش والوسائد .. هل هو بالفعل في أفغانستان؟"





وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، متحدثًا في وقت سابق من هذا الشهر، إن المظهر المزعوم من قبل الجماعة الجهادية بعيد المنال أظهره في موقع "بسيط للغاية ومعزول" على ما يبدو.





ولم يؤكد مهدي إسم الدولة التي كان البغدادي فيها، لكن مستشار الأمن العراقي هشام الهاشمي، قال إن المسؤولين ضيقوا مكان تواجده من 17 إلى أربعة مواقع محتملة.