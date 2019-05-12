استعلم عن نتائج الطلاب برقم الهوية للعام الدراسي 1440 نهاية العام من خلال رابط نظام نور

إليكم كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب الدراسية بعد الإنتهاء من إمتحانات نهاية العام الدراسي من خلال موقع نظام نور الذي يعتبر همزة الوصل بين جميع الطلاب ووزارة التربية والتعليم.





ولم يقتصر دور الموقع بمعرفة النتائج فقط بل يمكن للمعلمين أيضا الاستعلام عن حركة النقل الداخلي والخارجي لعام 1440, لذلك فهو يوفر الوقت والجهد وتسهيل إعلان درجات المواد بالكامل في جميع المواد الدراسية.





الخطوات التي يجب إتباعها من أجل التسجيل بموقع نور.

أولا, يقوم الطالب أو ولي الأمر بتسجيل الدخول من خلال رابط نظام نور من هنا

ثانيا, يقوم بتسجيل الأسم والرقم السري ورمز التحقق

ثالثا, الضغط على كلمة البحث.





ومن جانب وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية أكدت عند الإنتهاء من الإمتحانات ومن أعمال الرصد والتجميع ورفع النتائج ستقوم بالإعلان عن الموعد الأكيد لإعلان النتائج، موضحة أن جميع النتائج التعليمية سوف تظهر عبر بوابة نور التعليمية أو موقع نظام نور التعليمي، فقط وذلك باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب أو استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.





ولمعرفة الطرق لتسجيل الطلاب المستجدين عن طريق نظام نور اتبع الخطوات التالية.

يجب أن يكون الطالب قد أتم الست سنوات عند بدء موعد التقديم للعام الدراسي

أو ممكن أن بكون أقل 90 يوما فقط من أجل القبول.

أن يكون للطالب شهادة صادرة من روضة أطفال تثبت التحاقه بها لمدة عام دراسي ويتم ذلك عن طريق انشاء حساب جديد

أو الدخول لحساب مستخدم مسجل مسبقا باستخدام رقم السر ورمز التحقق عبر رابط موقع النور





خدمات نظام نور الأخرى.

يمكن عبر نظام نور الحصول على العديد من الخدمات منها متابعة دروس وأخبار الدراسة، والاستعلام عن موعد الاختبارات الشهرية، والسنوية، ليس هذا فقط بل متابعة المراجعات على المواد الدراسية، كما أن ولي الأمر بإمكانه التسجيل في نظام نور لكي يتابع المستوى التعليمي لإبنه.