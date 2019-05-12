سعر الدواجن اليوم | الأحد 12 مايو 2019 ومتابعة مستمرة من بورصة الدواجن العمومية





نستعرض اليوم سعر الدواجن اليوم في مصر الأحد 12 مايو 2019، ومتابعة مستمرة من بورصة الدواجن العمومية، ويرجع السبب في استقرار الاسعار لوجود الكميات الكافية للطلب في المنافذ المختلفة ولا يشهد السوق المصري حالة من العجز، وللمتابع لأسعار الدواجن يحرص على معرفة أخبار بورصة الدواجن شبة يومياً، وما يتواجد بها من مناقصات، حيث أن البورصة عامل مؤثر في تحديد سعر الدواجن بجميع أنواعها في المحلات التجارية، ومزارع الدواجن، بل في الأسواق المصرية ككل.





سعر الدواجن اليوم الأحد