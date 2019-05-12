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سعر الدواجن اليوم | الأحد 12 مايو 2019 ومتابعة مستمرة من بورصة الدواجن العمومية

الأحد 12/مايو/2019 - 03:08 م
سعر الدواجن اليوم | الأحد 12 مايو 2019 ومتابعة مستمرة من بورصة الدواجن العمومية
اسعار الدواجن اليوم
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نستعرض اليوم سعر الدواجن اليوم في مصر الأحد 12 مايو 2019، ومتابعة مستمرة من بورصة الدواجن العمومية، ويرجع السبب في استقرار الاسعار لوجود الكميات الكافية للطلب في المنافذ المختلفة ولا يشهد السوق المصري حالة من العجز، وللمتابع لأسعار الدواجن يحرص على معرفة أخبار بورصة الدواجن شبة يومياً، وما يتواجد بها من مناقصات، حيث أن البورصة عامل مؤثر في تحديد سعر الدواجن بجميع أنواعها في المحلات التجارية، ومزارع الدواجن، بل في الأسواق المصرية ككل.

سعر الدواجن اليوم الأحد
سجل سعر كيلو اللحم الأبيض للمستهلك قد سجل نحو  الـ 30 جنيه مصري، بينما كرتونة البيض الأبيض قد وصل سعرها إلى نحو الـ 35.5 جنيه مصري، أما سعر الكتكوت الأبيض عمر الـ 1 يوم قد سجل ما بين الـ 6.00 إلى الـ 11.00 جنيه مصري، وسعر الكتكوت البلدي سجل ما بين الـ 1.50 إلى الـ 2.00 جنيه مصري، والآن موعدنا مع إستعراض جداول سعر المزارع مع مراعاة إضافة ربح التاجر إلى الأسعار والتي في العادة تتراوح ما بين الـ 3.00 إفى الـ 5.00 جنيهات مصرية.
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