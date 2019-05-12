يلا شوت الجديد Fel3arda مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر رابط TV SaLah مباراة ليفربول اليوم لايف Taktikora li

من يتوج ببطولة الدوري الممتاز، يلا شوت اليوم ليفربول وولفرهامبتون الأحد 12 مايو 2019 على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، مباراة هامة في الدوري الإنجليزي الممتاز وتحدد من هو بطل الدوري الممتاز، على الصعيد الآخر نتابع معكم مباراة مان سيتي ضد برايتون في نفس توقيت مباراة الليفر، وتقام مباريات الجولة 38 في نفس التوقيت اليوم، رابط بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون اليوم نتابعه رابط الاسطورة Livehd7





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من يتوج ببطولة الدوري اليوم، متابعة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الجولة الختامية من الدوري الممتاز، الليفر يمتلك رصيد بطولات عالمي في الدوري الإنجليزي، فهو ثاني الأندية الإنجليزية من حيث عدد مرات الفوز، النادي الأول هو المان سيتي فاز بالدوري 20 مرة، ثم نادي ليفربول فاز بالدوري 18 مرة، بينما نادي السيتي الذي يتأهب للتتويج أيضًا فاز بالدوري خمس مرات آخرها العام الماضي.





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السيتي في صدارة الدوري برصيد 95 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الليفر الذي يمتلك 94 نقطة، ومباراة اليوم تحدد بطل الدوري، إما السيتي في حالة الفوز، أو الليفر في حالة فوزه مع تعثر السيتي، ويمتلك السيتي 69 فارق أهداف، والليفر يمتلك 65 فارق أهداف.





مباراة التتويج اليوم ليفربول وولفرهامبتون

يستعد النجم محمد صلاح للحصول على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بعد تسجيله 22 هدف حتى الآن، ويبتعد النجم المصري بهدفين عن أوباميانج وأجويرو وماني 20 هدف لكل منهم، في حالة إستطاعة أحد منهم التسجيل أكثر من هدفين يحصل على جائزة الهداف مباشرة بعد المباراة اليوم.





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توقيت المباراة الهامة اليوم الأحد 12 مايو 2019، على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 5:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، التحكيم مارتن أتكينسون والتعليق خليل البلوشي ومباراة الذهاب إنتهت بفوز الريدز بثنائية مقابل لاشئ.





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