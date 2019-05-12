دينا ضيفة "رسايل" مع جيهان عبد الله على "نجوم إف.إم".. اليوم

تحل الفنانة دينا ضيفة على برنامج "رسايل"، اليوم الأحد ، مع جيهان عبدالله على "نجوم إف إم"، وتبعث خلال الحلقة عدة رسائل لأصدقائها وأسرتها ومحبيها وأيضا رسائل لمنافسيها.

وتغيب دينا عن المشاركة فى الدراما الرمضانية هذا العام، وكان آخر مشاركة لها مع الفنان محمد رمضان فى "نسر الصعيد"، وأيضا ظهرت مع الفنان ياسر جلال فى مسلسل "رحيم".

ويذاع برنامج "رسايل"، فى الـ5:00 مساء يوميا، على "نجوم إف.إم"، ويستضيف نجوم الفن ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين فى مجاله.