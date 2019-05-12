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تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في "اقتحام قسم التبين" لـ11 يونيو

الأحد 12/مايو/2019 - 03:04 م
تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 47 متهمًا في اقتحام قسم التبين لـ11 يونيو
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 30 ارهاب أولى جلسات اعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين" لجلسة 11 يونيو المقبل لحضور المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة  سكرتارية أحمد مصطفى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

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