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حجز إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"قضية ثأر أوسيم" لـ10 يونيو للحكم

الأحد 12/مايو/2019 - 03:04 م
حجز إعادة محاكمة 7 متهمين بـقضية ثأر أوسيم لـ10 يونيو للحكم
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
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حجزت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 إرهاب المنعقده بمجمع المحاكم بطره إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية ثأر بأوسيم" للنطق بالحكم بجلسة 10 يونيو المقبل. 

صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشاريين عفيفي عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضي.

وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

وأمرت المحكمة بإحالة أوراق 12 متهماً إلىى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى تمهيداً لإعدامهم شنقاً، وهم زغلول سعد ومحسن زغلول وماجد حافظ وعماد جعفر وجعفر حنفى وماضى شوقى ومجدى شوقى (محبوسين)، وغيابيا لكل من عبد الحليم حافظ وسعد زغلول وسالم حافظ وهشام إبراهيم، وفتحى حسين، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية.

وأسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.

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