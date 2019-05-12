استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور برقم الهوية 1440

قامت وزارة التعليم السعودية بطرح نظام جديد بغرض التواصل بين مركز المعلومات بالوزارة والمواطنين وهو ما يسمى نظام نور، سهل بدوره يتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب، فقط من خلال رقم الهوية الوطنية 1440، أصبح بالإمكان الوصول إلى نتائج الطلاب بجميع المراحل التعليمية.





استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور

يجب تسجيل الدخول على رابط نتائج نور من خلال الضغط من هنا

مع الأخذ في الاعتبار أن التسجيل يتم بدون رقم سري.

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية الذي هو نفسه رقم السجل المدني.

ادخال رمز التحقق، ثم الضغط على عبارة “بحث”.





كيفية الوصول إلى نتائج الطلاب.

أولاً من خلال الدخول على نظام نور بالرابط المباشر التالي من هنا

ثم نقوم بادخال اسم المستخدم، مع إدخال كلمة السر.

يتم ادخال رمز التحقق والذي سيكون مسجل على الشاشة.

ثم القيام بالضغط على تسجيل الدخول وبعد ذلك يتم النقر على إشعار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي.

تختار الفصل الدراسي واسم الإدارات التعليمية التابع لها الطالب ومن ثم اسم المدرسة, كما يمكنكم معرفة رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية للعام الدراسي 1440 نهاية العام





كيفية حل مشكلة رمز التحقق

الكثير من أولياء الأمور والطلاب يواجهون مشكلة في كتابة رمز التحقق بموقع نور، حيث أن رمز التحقق لا يقبل إلا ثلاثة أرقام فقط، ولحل تلك المشكلة كل ما هو عليك هو بعد الدخول إلى رابط نتائج نظام نور، تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو السجل المدني، ثم نقوم بنسخ الأرقام الأربعة ولصقها وقتها لن تواجه مشكلة في الوصول إلى رمز التحقق مرة أخرى, وللحصول على النسبة من خلال نظام نور يتم هذا عبر خطوات سهلة وهو من خلال اختيار معرفة النتائج في نظام نور في هذا الوقت سيظهر صورة مفصلة عن النتائج الخاصة بالطالب، بجميع الدرجات في كافة المواد، كما يمكن ولي الأمر التواصل مع المدرسة الخاصة بالطالب لاستلام الشهادة الورقية الخاصة به.





خدمات نظام نور الأخرى.

يمكن عبر نظام نور الحصول على العديد من الخدمات منها متابعة دروس وأخبار الدراسة، والاستعلام عن موعد الاختبارات الشهرية، والسنوية، ليس هذا فقط بل متابعة المراجعات على المواد الدراسية، كما أن ولي الأمر بإمكانه التسجيل في نظام نور لكي يتابع المستوى التعليمي لإبنه.