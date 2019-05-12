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أسعار الحديد والأسمنت اليوم | الأحد 12-5-2019 في مصر تحديث الساعة

الأحد 12/مايو/2019 - 02:58 م
أسعار الحديد والأسمنت اليوم | الأحد 12-5-2019 في مصر تحديث الساعة
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ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 مايو 2019 بـ مصانع وشركات مواد البناء المختلفة، بحيث نعمل على تقديم جداول لكافة أسعار مصانع الأسمنت وشركات الحديد في السوق المصري المحلي.

 اسعار الاسمنت اليوم 

تراجعت أسعار طن الأسمنت في مصر خلال الفترة السابقة على نحو ملحوظ للمتابع، ذلك الإنخفاض نتج عن قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري، وذلك ما أجبر شركات الأسمنت المصنعة بـ مصر من تخفيض الأسعار لأكثر من مرة، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 الماضي هبوط أسعار طن الأسمنت في كافة الشركات لما يزيد عن نحو الـ 100 جنيه مصري، وكان السعر قد أرتفع على نحو ملحوظ ما بين نهاية 2017 وبدايات عام 2018، ولكن منحنى السعر له يتجه للهبوط حالياً، وجاءت الاسعار وفقا للجدول التالي:


أسعار الحديد والأسمنت اليوم | الأحد 12-5-2019 في مصر تحديث الساعة
أسعار الحديد والأسمنت اليوم | الأحد 12-5-2019 في مصر تحديث الساعة
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