أسعار الحديد والأسمنت اليوم | الأحد 12-5-2019 في مصر تحديث الساعة
الأحد 12/مايو/2019 - 02:58 م
Advertisements
Advertisements
ننشر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 مايو 2019 بـ مصانع وشركات مواد البناء المختلفة، بحيث نعمل على تقديم جداول لكافة أسعار مصانع الأسمنت وشركات الحديد في السوق المصري المحلي.
اسعار الاسمنت اليوم
تراجعت أسعار طن الأسمنت في مصر خلال الفترة السابقة على نحو ملحوظ للمتابع، ذلك الإنخفاض نتج عن قلة الطلب عليه في السوق المحلي المصري، وذلك ما أجبر شركات الأسمنت المصنعة بـ مصر من تخفيض الأسعار لأكثر من مرة، حيث شهد شهر أكتوبر 2018 الماضي هبوط أسعار طن الأسمنت في كافة الشركات لما يزيد عن نحو الـ 100 جنيه مصري، وكان السعر قد أرتفع على نحو ملحوظ ما بين نهاية 2017 وبدايات عام 2018، ولكن منحنى السعر له يتجه للهبوط حالياً، وجاءت الاسعار وفقا للجدول التالي:
Advertisements
المزيد عن: سعر الحديد اليوم سعر الاسمنت اليوم الحديد والاسمنت اسعار الحديد والاسمنت الان اسعار الحديد والاسمنت اسعار الاسمنت في مصر اليوم اسعار الاسمنت الان في مصر اسعار الاسمنت الان أسعار الحديد والأسمنت اليوم
- سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 10-12-2017 في المصانع وشركات مواد البناء تحديث لحظة بلحظة
- حصاد اليوم| أخبار الاقتصاد في مصر اليوم.. أسعار الدولار- الذهب - الحديد - الأسمنت.. تحديث جديد
- رئيس غرفة مواد البناء: المنتجين السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت
- إستقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 20-1-2019
- اسعار الحديد والاسمنت في المصانع المصرية اليوم الجمعة 22-3-2019 وتوقعات الفترة المقبلة
- تحديث جديد- أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المصرية اليوم الجمعة 29-3-2019
- اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 7-4-2019 في المصانع المصرية
- أسعار الحديد والأسمنت اليوم | السبت 11-5-2019 في مصر تحديث الساعة
- سعر الحديد والأسمنت اليوم | الأحد 12 مايو 2019 في الشركات والمصانع – محدث الآن
- اسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 12 مايو 2019 في الأسواق المصرية