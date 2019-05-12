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شريف سلامة يكشف عن أول سيارة فى حياته على "نجوم اف ام".. الليلة

الأحد 12/مايو/2019 - 03:03 م
شريف سلامة يكشف عن أول سيارة فى حياته على نجوم اف ام.. الليلة
شريف سلامة
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أحمد رمضان متولي
 
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يستضيف المذيع تامر بشير، اليوم الأحد،  الفنان شريف سلامة فى برنامجه "التوصيلة عالنجم" على "نجوم إف إم"، ليحكى خلال الحلقة عن اول سيارة قام بشرائها فى خياته، وأشهر السيارات التى يحبها والأغنيات التى يحب سماعها أثناء القيادة، ومغامراته مع السيارات بصفة عامة.

 

ويشارك الفنان شريف سلامة خلال موسم دراما رمضان عبر مسلسل "السهام المارقة" الذى يقوم ببطولته مع الفنانة شيري عادل، وعائشة بن أحمد وهانى عادل ودينا يوسف وعدد كبير من النجوم.

 

يذكر ان  برنامج "التوصيلة عالنجم" فى الـ4:10 عصرا يوميا، ويقدمه تامر بشير، ويذاع على "نجوم إف.إم"، وتدور فكرته حول استضافة 30 نجما ونجمة طوال الشهر فى توصيلة والحكى عن ما يحب بالسيارات والأغانى التى يحب سماعها أثناء القيادة.

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