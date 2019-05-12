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تصريح ناري من سترلينج قبل موقعة الحسم في البريمير ليج

الأحد 12/مايو/2019 - 03:01 م
تصريح ناري من سترلينج قبل موقعة الحسم في البريمير ليج
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي إمكانية فريقه أن يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي وذلك قبل مواجهة برايتون بعد قليل في إطار مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ستيرلينج في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية :"إذا توجنا ببطولة الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين مع نفس اللاعبين والمدرب، فلماذا لا تفوز بها للمرة الثالثة؟".

وأضاف: "الأمور لم تتغير ولكن الفرق الأخرى حاولت بجدية أكبر وفي نفس الوقت إذا توجت باللقب مرتين على التوالي، فيمكنك أن تحقق الدوري في الموسم المقبل أيضًا".

وتابع:" يجب أن ننظر إلى ذلك ونحاول القيام به لأننا سنصنع التاريخ، أتطلع دائمًا إلى التطور والتحسن، أنا لاعب محترف والتتويج بالبطولات هو أهم شيء كلاعب".

واختتم ستيرلينج تصريحاته قائلاً :" في كل عام تحاول تقديم مستوى أفضل مما سبق وهذا بالظبط ما أفعله وبالتأكيد أريد أن أتحسن، هناك أمور أريد القيام بها وسأبذل قصارى جهدي للوصول لها".
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المزيد عن: مانشستر سيتي كورة رياضة الدوري الإنجليزي أخبار الرياضة
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