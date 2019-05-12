جدل حول رحيل إدواردو من الهلال والعين الوجهة الأقرب





قاد كارلوس إدواردو لاعب الهلال السعودي فريقه أمس للإنتصار على الاتفاق بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





وسجل إدواردو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 من عمر المباراة، وحصل لاعب الزعيم على جائزة أفضل لاعب بالمباراة.





ورغم المستوى الرائع الذي يقدمه المحترف البرازيلي إلا أن هناك أحاديث كثيرة حول رحيله عن الهلال في الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت تقارير صحفية إماراتية عن استهداف فريق العين ضم لاعب الهلال كارلوس إدواردو خلال في الميركاتو الصيفي القادم بناء على طلب كارلوس جاريدو مدرب الفريق.





وكان إدواردو قد صرح في وقت سابق عن رغبته في البقاء بصفوف الهلال في الموسم المقبل وعدم التفاته لكل العروض المقدمة له.





وطلب وكيل اللاعب عقد اجتماع مع إدارة النادي للحديث حول مصير إدواردو إلا أن الإدارة فضلت عقد الاجتماع بعد نهاية الموسم.





ويحتل الهلال المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن النصر متصدر الترتيب.