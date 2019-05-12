طلاب جامعة القناة الموهوبون يجملون الإسماعيلية استعدادا لأمم أفريقيا

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أكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على القيام بدورها تجاه المجتمع الخارجى، وأضاف أن أكثر مايسعده هو مشاركة طلاب الجامعة في القيام بهذا الدور الذي ظهر واضحا من خلال اللمسات الفنية المبهرة التى قام بها فريق شارك بفنك الذي يضم مجموعة من طلاب الجامعة الموهوبين في الفنون التشكيلية الذين شاركوا في تجميل مدينة الإسماعيلية الجديدة.



واشار رئيس الجامعة إلى انه فخور بهذا الحس الوطنى لأبنائه طلاب الجامعة وإقبالهم على المشاركة المجتمعية التى تخدم الوطن هذا وتستعد مجموعة شارك بفنك للتعاون مع مبادرة الإسماعيلية احلى لإجراء بعض الأعمال التجملية داخل المحافظة فى إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية التى تضم الإسماعيلية إحدى مجموعتها.



ويذكر أن مجموعة شارك بفنك التى تضم طلاب الجامعة الموهوبين في الفنون التشكيلية قد شاركت في مشروع تجميل الإسماعيلية الجديدة برعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة، كما قام الفريق المشارك في مبادرة الإسماعيلية احلى بأعمال تجميل مداخل مدينة الإسماعيلية وبعض شوارعها الرئيسية برعاية اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، وإشراف رائد جلال الفنان التشكيلى، ومدير النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.



هذا ويجرى التنسيق على دمج الفريقين مع بعض فى نسيج واحد يضم مجموعة طلاب الجامعة الموهوبين شارك بفنك مع مجموعة مبادرة الإسماعيلية احلى للقيام بأعمال تجميلية بالمدينة بالتوازى مع استعدادها لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية.

