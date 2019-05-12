الهلال يستفسر عن مشاركة الهواة.. و"الفيفا" يرد





استفسرت إدارة نادي الهلال السعودي من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قانونية مشاركة الهواة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد قيدهم خارج فترات التسجيل القانونية.





وجاء رد الفيفا بأن مشاركة اللاعبين الهواة وقيدهم خارج الفترات القانونية يشترط بأن تكون البطولة للهواة فقط، وفي حالة مشاركة لاعبون محترفون فلا يجوز أن يتم قيد أي لاعب الا في الفترات القانونية.





وجاء استفسار إدارة الزعيم بسبب مشاركة القرني لاعب الوحدة، والعويشير لاعب أحد مع أنديتهما في المباريات الرسمية بالدوري وهو ما رآه مسؤولو الهلال مخالفة للقوانين.





وكانت إدارة الهلال قد تقدمت بشكوى رسمية للاتحاد السعودي ضد مشاركة القرني والعويشير باعتبارهم هواة، ولكن تم رفض الشكوى.





ويحتل الهلال المركز الثاني بلائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة خلف النصر المتصدر بفارق نقطة وحيدة.