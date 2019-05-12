الباطن يهبط.. وثلاثة فرق في دائرة الخطر

هبط فريق الباطن إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى؛ ليرافق فريق أُحد الهابط منذ الجولات الماضية.





وخسر الباطن على ملعبه أمام أُحد بهدف يتيم، حمل توقيع محمد مجرشي في الدقيقة الـ40 في الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وظل القادسية في دائرة الخطر بعد أن خسر أمام الوحدة برباعية نظيفة، حملت توقيع ماركوس جوليرمي ومبياركو وكاسونجو ومحمد القرني.





ورفع الوحدة رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع، وجاء القادسية في المركز الرابع عشر بـ27 نقطة.





وفي مباراة أخرى تعادل الفيحاء والرائد سلبيًّا؛ ليستمر الفيحاء في خطر الهبوط؛ إذ يحتل المركز الثالث عشر بـ29 نقطة، وجاء الرائد تاسعًا بـ35 نقطة.