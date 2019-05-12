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مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الجولة الختامية من الدوري الممتاز الإنجليزي اليوم الأحد 12 مايو 2019

الأحد 12/مايو/2019 - 01:44 م
مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الجولة الختامية من الدوري الممتاز الإنجليزي اليوم الأحد 12 مايو 2019
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يفتح استاد آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وولفرهامبتون يوم الأحد 12 مايو 2019، الموافق 7 رمضان 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

فجر الريدز مفاجأة من العيار الثقيل هزت العالم أجمع، بريمونتادا تاريخية في آنفليد والفوز برباعية نظيفة على حساب برشلونة والتأهل إلى المباراة النهائية من دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، أما في الدوري ظل زملاء محمد صلاح فى المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن السيتي المتصدر حتي الآن جدول الترتيب، ويتبقى مباراة واحدة لكل منهم، فحتى الآن خاض ليفربول 37 مباراة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في سبع، وتلقي هزيمة واحدة فقط.

كانت آخر مباريات وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي أمام فريق فولهام، وحقووا الفوز في هذا اللقاء بهدف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 57 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 37 مباراة، حقق الفوز في 16 مباريات، وتعادل في 9، وخسر 12 مواجهة.

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