أسبانيا: 52 مهاجرا يصعدون السياج إلى مدينة مليلة في شمال أفريقيا

ذكرت السلطات الأسبانية، أن 52 مهاجرًا صعدوا سياجًا بحراسة للدخول إلى مقاطعة مليلة في شمال إفريقيا من المغرب.

ذكرت السلطات الأسبانية، أن 52 مهاجرًا صعدوا سياجًا بحراسة للدخول إلى مقاطعة مليلة في شمال إفريقيا من المغرب.