أسبانيا: 52 مهاجرا يصعدون السياج إلى مدينة مليلة في شمال أفريقيا
الأحد 12/مايو/2019 - 01:32 م
مـحــمد حســــــــــين
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ذكرت السلطات الأسبانية، أن 52 مهاجرًا صعدوا سياجًا بحراسة للدخول إلى مقاطعة مليلة في شمال إفريقيا من المغرب.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية الأسبانية في مليلة، لم يكشف عن هويته، إن أربعة من ضباط الشرطة ومهاجر واحد أُصيبوا بجروح طفيفة، حيث قامت المجموعة بتسلق السياج المرتفع قرب الفجر اليوم الأحد.
أصبحت إسبانيا نقطة الدخول الرئيسية إلى أوروبا العام الماضي، حيث وصل نحو 60 ألف مهاجر بشكل غير منتظم، كلهم تقريبًا عن طريق البحر.
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