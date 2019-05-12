ماتش ليفربول اليوم مشاهدة مباشرة .. مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الجولة النهائية وتحديد بطل الدوري

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 12-5-2019، أصبح نادي ليفربول على بعد خطوة من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد في ختام مباريات البريمريليج 2018/2019.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون تنطلق اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 في تمام الرابعة عصرًا والخامسة بتوقيت مكة المكرمة وهو التوقيت الذي سيشهد إقامة كل مباريات الدوري بالجولة الأخيرة لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وستكون الأنظار متجهة أيضًا إلى مباراة برايتون ومانشستر سيتي.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي





ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة ويلاحقه ليفربول بـ94 نقطة، وينتظر الريدز تعثر السيتي بالتعادل أو الخسارة لتحقيق لقب الدوري لأول مرة منذ 1990 حال فوزهم على ولفرهامبتون.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي





وكان ليفربول حجز مقعده في نهائي دوري ابطال اوروبا للعام الثاني على التوالي بعدما حقق ريمونتادا تاريخية أمام برشلونة الإسباني بفوزه برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي بملعب “أنفيلد”، في “إياب” نصف النهائي.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم على ملعب “أنفيلد” في مسابقة الدوري الانجليزي وتحقيق الفوز من أجل رفع رصيده إلى 97 نقطة في إنتظار هدية تاريخية من جانب برايتون الذي يستضيف مانشستر سيتي في نفس التوقيت.





مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي





البطولة: الدوري الانجليزي الممتاز





المباراة : ليفربول ضد وولفرهامبتون الأسبوع: 38





الملعب: آنفيلد





الحكم: مارتن أتكينسون





التوقيت: مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون تنطلق اليوم الأحد الموافق 12-5-2019 في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي





Sport TV 2





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