عاجل| الأرصاد تصدر بيان هام بشأن حالة الطقس غدا الإثنين

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين، قائلة "يسود غدا الاثنين طقس حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد".





وأكدت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا الإثنين تتراوح على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "26 - 16".





وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "27 - 16"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "36 - 20".





وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "34 - 22" وعلى شمال الصعيد ما بين "39 - 19"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "38 - 22".





كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الموافق 7 رمضان 1440، أن يسود الوجه البحري والقاهرة ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.





ويتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.





وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 18 36





شبين الكوم 17 35





طنطا 16 34





دمنهور 16 35





الإسكندرية 15 26





بلطيم 16 27





مطروح 18 24





السلوم 16 23





سيوة 16 31





بورسعيد 18 26





دمياط 18 26





الزقازيق 17 36





الاسماعيلية 20 36





السويس 17 34





العريش 16 28





رفح 17 27





رأس سدر 17 32





نخل 09 33





نويبع 20 35





طابا 19 34





كاترين 13 26





الطور 19 31





شرم الشيخ 21 31





الغردقة 20 32





مرسى علم 22 31





الفيوم 18 36





بنى سويف 18 36





المنيا 18 36





أسيوط 17 36





سوهاج 18 36





قنا 19 37





الأقصر 19 37





أسوان 20 38





أبوسمبل 19 38





الوادى الجديد 17 38





شلاتين 20 32





ابو رماد 21 31





حلايب 22 29





رأس حدربة 21 30