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20 مايو موعدا لملحق الصعود والهبوط بالدوري السعودي

الأحد 12/مايو/2019 - 01:34 م
20 مايو موعدا لملحق الصعود والهبوط بالدوري السعودي
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محمد عامر
 
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد إقامة مباريات ملحق الصعود والهبوط للموسم الجاري.


وحددت اللجنة 20 مايو موعدا لإقامة مباراة الذهاب بين صاحب المركز الثالث عشر بلائحة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع الفريق الحاصل على المركز الرابع بترتيب دوري الدرجة الأولى، ويقام اللقاء على ملعب الأول.


وتقام مباراة الإياب في الرابع والعشرين من نفس الشهر على ملعب صاحب المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى.


ويتنافس على المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى والمؤهل لملحق الصعود فرق العدالة، الخليج، الجيل ويتبقى مباراة واحدة لكل فريق.


وقد يكون صاحب المركز الثالث عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان أحد الفرق الثلاث "القادسية، الفيحاء، الحزم" ويتبقى لكل فريق مباراة واحدة.

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