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اليمن.. أسر 7 من ميليشيا الحوثي في حجة

الأحد 12/مايو/2019 - 01:39 م
اليمن.. أسر 7 من ميليشيا الحوثي في حجة
الجيش اليمني
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وكالات
 
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تمكنت قوات الجيش اليمني الأحد من أسر 7 من عناصر مليشيات الحوثي في مواجهات بعزلة بني حسن شمال مديرية عبس في حجة، شمال غربي اليمن، بحسب ما أفاد مراسل العربية.

 

وكان الجيش اليمني فرض مطلع الأسبوع الماضي سيطرته على قرى الخادمة وصبيا ومحطة الظهر وقرية القائم في المديرية.

 

أما في صعدة، فقد تمكنت قوات الجيش من إحباط هجوم لميليشيا الحوثي في مديرية الصفراء، بدعم من مدفعية قوات تحالف دعم الشرعية، ما أسفر عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات وإصابة البعض الآخر.

 

وأتى ذلك بعد التقدم المستمر للجيش الوطني في جبهة الصفراء خلال الأيام الماضية في إطار معركة تحرير محافظة صعدة، فضلا عن جبهات أخرى.

 

فقد تكبدت ميليشيات الحوثي خسائر بشرية في محافظة الجوف أيضاًَ. وأفاد مراسل "العربية" السبت بمصرع ما لا يقل عن 15 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين، بنيران الجيش الوطني في جبهة حام بمحافظة الجوف.

 

وبحسب قائد عمليات اللواء 122 مشاة، العقيد محمد درهم، فإن مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهة حام، إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم ولاذت بالفرار بعد مقتل أكثر من 15 مسلحاً من عناصرها وجرح آخرين.

 

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