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الزمالك يستنجد باتحاد الكرة أمام نهضة بركان

الأحد 12/مايو/2019 - 01:38 م
الزمالك يستنجد باتحاد الكرة أمام نهضة بركان
الزمالك
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هاني عصام
 
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تواصل مسئولو نادي الزمالك مع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وطلبوا منه تأمين كامل للبعثة في لقاء الذهاب أمام نهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية الافريقية واستغلال علاقاته القوية في الكاف بعدم تكرار ما حدث في مباراة الصفاقسي التونسي ونهضة بركان في إياب الدور نصف النهائي.

وأكد أبو ريدة لإدارة الزمالك على وقوفه خلف النادي الأبيض وحرصه على تذليل كل العقبات أمامهم وتوفير المناخ الأمثل بما يساعد على تحقيق البطولة والتأكيد على عدم تعرض البعثة لأي ضرر في لقاء الذهاب بالمغرب وأنه سيطمئن بنفسه على كل الترتيبات الخاصة بالبعثة وفندق الإقامة وملعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية.
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