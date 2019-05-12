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قرار ناري من أرسنال ضد برشلونة في صفقة لاكازيتي

الأحد 12/مايو/2019 - 01:39 م
قرار ناري من أرسنال ضد برشلونة في صفقة لاكازيتي
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يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع صفقة هجومية مميزة في الصيف المقبل لتعزيز الخط الأمامي مع البحث عن بديل مميز لخلافة لويس سواريز.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن برشلونة وضع لاكازيتي مهاجم أرسنال على قائمة تعاقدات النادي الصيفية لتعزيز الهجوم بعد فشله في التعاقد مع يوفيتش مهاجم انتراخت فرانكفورت وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

واضاف الموقع، أن برشلونة سعيتمد على إريك أبيدل السكرتير الفني للنادي في إقناع مواطنه لاكازيتي مهاجم أرسنال في الانضمام للبرسا في الصيف.

واكدت التقارير على أن أرسنال فور علمه بمفاوضات برشلونة مع لاكازيتي قرر تجهيز عرضاً جديداً للاعب لتمديد عقده بتحسين راتبه السنوي وهي نفس الخطة التي يتخذها النادي لضمان مستقبل أوباميانج مع الفريق.



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