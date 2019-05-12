شؤون الحرمين تحدد موقعين للوضوء بصحن الطواف
الأحد 12/مايو/2019 - 01:37 م
الفجر السعودي
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتحديد موقعين للوضوء مقابل صحن المطاف؛ وذلك للتيسير على الزوار والمعتمرين.
وعن ذلك، أبانت رئاسة شؤون الحرمين أن الموقع الأول في بدروم باب توسعة الملك فهد، والآخر باتجاه باب الفتح بالقرب من مسار المسعى.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المواضئ جديدة، وجرى توفيرها لمن يريد تجديد وضوئه، فلا يحتاج إلى الذهاب لدورات المياه الموجودة مسبقًا في الساحات الخارجية للمسجد الحرام لكي يعيد الوضوء.
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