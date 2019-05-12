ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة

الأحد 12/مايو/2019 - 01:35 م
تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد بمجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور اللواء علي درويش، المدير التنفيذي للهيئة، وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز هاشم، والدكتور حسين السمري، عضو، وعمرو بلبع، ومحمد زرومبة، عضو، والكابتن هشام مصباح، والمهندس جمال عفيفي، ووليد عبدالوهاب، أمين مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي جاء في مقدمتها تحويل هيئة الاستاد من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية، ومناقشة الموازنة المالية الخاصة بالهيئة لوضع الخطة المستقبلية لهيئة ستاد القاهرة.

يأتي هذا في إطار رؤية الدولة التي تعمل على تطوير المجال الرياضي، وجعله جاذبا لرؤوس الأموال، والتأكيد على أن الرياضة داعمة الاقتصاد الوطني.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
الداخلية
-
x
22:00
-
الزمالك
الدوري الإيطالي
روما
-
x
20:30
-
يوفنتوس
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
تشيلسي
ليفربول
-
x
16:00
-
وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد
-
x
16:00
-
كارديف سيتي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
إيفرتون
بيرنلي
-
x
16:00
-
آرسنال
برايتون
-
x
16:00
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
18:30
-
خيتافي
ريال سوسييداد
-
x
18:30
-
ريال مدريد
فالنسيا
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
أتلتيكو مدريد
-
x
18:30
-
إشبيلية