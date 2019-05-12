تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع مجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد بمجلس إدارة هيئة ستاد القاهرة الدولي، وذلك بحضور اللواء علي درويش، المدير التنفيذي للهيئة، وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز هاشم، والدكتور حسين السمري، عضو، وعمرو بلبع، ومحمد زرومبة، عضو، والكابتن هشام مصباح، والمهندس جمال عفيفي، ووليد عبدالوهاب، أمين مجلس الإدارة.





وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة التي جاء في مقدمتها تحويل هيئة الاستاد من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية، ومناقشة الموازنة المالية الخاصة بالهيئة لوضع الخطة المستقبلية لهيئة ستاد القاهرة.





يأتي هذا في إطار رؤية الدولة التي تعمل على تطوير المجال الرياضي، وجعله جاذبا لرؤوس الأموال، والتأكيد على أن الرياضة داعمة الاقتصاد الوطني.